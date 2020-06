L’incendie d’un pylône impacte les abonnés Free Mobile

Nouveau cas dans la série de sabotages visant les équipements de télécommunications en France. Un pylône accueillant notamment une antenne-relais de Free a en effet été touché par un incendie volontaire.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un pylône de l’opérateur d’infrastructures TDF installé à Rimon-et-Savel, dans le département de la Drôme, a été la victime d’un incendie volontaire. Le feu s’est déclaré dans le local technique vers 0h15.



(Crédit Le Dauphiné Libéré)

L’alimentation ayant été coupée et l’installation ne permettant plus d’émettre, entre 1 000 et 10 000 personnes sont ainsi impactées pour la réception de la FM ou de la TNT, mais également dans le fonctionnement de leur mobile. Le pylône accueille en effet une antenne-relais de téléphonie mobile de Free. “Ce pylône servait aussi de relais à d’autres pylônes, notamment pour l’opérateur SFR, et on ignore les incidences”, note TDF, qui a d’ailleurs déposé plainte. L’enquête a été confiée à la Section de recherches de Grenoble.

Source : Le Dauphiné Libéré