Choc des smartphones dans la boutique Free Mobile : trois modèles à 379 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement trois smartphones à 379 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A42, Oppo Reno4 Z et Samsung Galaxy A51, tous les trois affichés à 379 euros. Vous en retrouverez d’ailleurs nos tests complets en cliquant sur les liens. L’écran : Oppo Reno4 Z

L’Oppo Reno4 Z n’a pas droit à la technologie OLED permettant un meilleur rendu des couleurs et de meilleurs contrastes, mais il est le seul à offrir un taux de rafraîchissement élevé apportant de la fluidité, aussi bien dans la navigation que dans les jeux. Avec sa définition HD+, quand les deux autres bénéficient de la définition FHD+, le Samsung Galaxy A42 se retrouve à la dernière place.

Notre classement :

Oppo Reno4 Z (6,57 pouces, FHD+, IPS, 120 Hz et double poinçon) Samsung Galaxy A51 (6,5 pouces, FHD+, OLED et poinçon) Samsung Galaxy A42 (6,6 pouces, HD+, OLED et goutte d’eau)

Performances en multimédia : Oppo Reno4 Z

Les trois smartphones affichent des fréquences processeur assez proches, mais l’Oppo Reno4 Z propose deux fois plus de mémoire vive, ce qui apporte un peu plus de souplesse en multitâche et reste bienvenu pour les tâches gourmandes. Ne proposant pas la 5G contrairement aux deux autres, le Samsung Galaxy A51 se retrouve à la dernière place.

Notre classement :

Oppo Reno4 Z (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 800 et mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A42 (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G et mémoire vive 4 Go) Samsung Galaxy A51 (processeur octa-core 2,3 GHz du chipset Exynos 9611 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Samsung Galaxy A51

Le Samsung Galaxy A51 est celui qui en propose le plus, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, tout en nous épargnant les capteurs photo 2 Mégapixels surtout là pour gonfler la fiche technique. On apprécie aussi le poinçon au niveau de l’écran, plus discret par rapport l’encoche ou au double poinçon des rivaux.

Notre classement :

Samsung Galaxy A51 (48/12/5/5 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A42 (48/8/5/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno4 Z (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16/2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Samsung Galaxy A42

Les puissances de charge sont assez proches. Le Samsung Galaxy A42 se démarque en revanche avec sa batterie de plus grosse capacité qui permettra d’allonger l’autonomie. Les deux autres ne déméritent pas. Ils en offrent tout simplement moins.

Notre classement :

Samsung Galaxy A42 (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo Reno4 Z (batterie 4 000 mAh et charge 18 Watts ) Samsung Galaxy A51 (batterie 4 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Profitant d’un écran FHD+ 120 Hz, d’un processeur octa-core avec 8 Go de RAM, de la 5G, d’une batterie qui permet de franchir la journée sans encombre et d’une charge assez rapide, l’Oppo Reno4 Z nous apparaît comme la meilleure équation. Durant notre test, nous avions également noté sa finition soignée, sa connectique audio 3,5 millimètres et sa partie logicielle à jour pas alourdie de logiciels préinstallés. Sa partie photo aurait toutefois mérité mieux que des capteurs 2 Mégapixels à foison.