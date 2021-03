Free continue d’investir les centres commerciaux

Pour être au plus près des abonnés et prospects, Free déploie ses boutiques depuis de nombreuses années dans les centres commerciaux. Et l’opérateur ne compte pas s’arrêter là.

Du haut de ses 112 boutiques, Free continue de développer sans relâche son réseau de boutiques. Visant les grandes agglomérations mais aussi les moyennes et petites villes, l’opérateur jète de plus en plus souvent son dévolu sur les centres commerciaux, lieux très fréquentés et adaptés afin de gagner en visibilité. Depuis 2012, des Free Centers ont ainsi été inaugurés par exemple dans plusieurs centres Carrefour, Leclerc, Westfield et Auchan. L’opérateur annonce d’ailleurs ce matin l’ouverture prochaine d’une nouvelle boutique au sein du centre commercial AuShopping “Les trois rivières” de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Un autre Free Center prendra place dans celui de Semécourt près de Metz en Moselle.

L’opérateur compte rapidement franchir le seuil des 120 boutiques avec des inaugurations prévues prochainement dans une kyrielle de communes : Châlons-en-Champagne, Flins-sur-Seine, Saint-Priest près de Lyon, Pau, Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne mais aussi à Toulouse où il prévoit d’ouvrir une troisième boutique (Labège 2), ou encore aux Sables d’Olonne en Vendée, à Marseille, Saint-Omer dans le Pas-de-Calais mais aussi à Roanne dans la Loire, et à Amiens. A noter que ces boutiques sont désormais ouvertes jusqu’à 19 heures, suites aux mesures sanitaires prises par le gouvernement.