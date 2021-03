La Freebox Pro pourra passer au-delà du WiFi 6 sans problème

Le fondateur de Jaguar Network annonce que la Freebox Pro est totalement prête pour accueillir la nouvelle norme Wi-Fi 6E.

Pourquoi pas de Wi-Fi 6 sur la Freebox Pro ? Une question qui trotte dans la tête de plusieurs technophiles face à la nouvelle box de l’opérateur de Xavier Niel. La récente norme de WiFi, reste absente des Freebox, y compris sur le marché des entreprises. Cependant, Kevin Polizzi, en charge des activités B2B d’Iliad, l’affirme : c’est un choix délibéré.

“Le Wi-Fi 6 sera obsolète d’ici quelques semaines pour être remplacé par du Wi-Fi 6E … Ça tombe bien la Freebox Pro est désignée en flux thermique pour être 100% upgradable” explique-t-il face aux interrogations de certains internautes. La Freebox Pro est d’ores est déjà équipée de Wi-Fi 5, Tri-band. Grâce à sa fonctionnalité Multi-User MIMO, les abonnés peuvent avoir accès à des débits très rapides sans altérer la bande passante.

Le Wi-Fi 6E en vue pour les Freebox Pro et Pop

Xavier Niel avait déjà annoncé à Univers Freebox, en marge du lancement de la Freebox Pop, qu’il préférait utiliser le Wi-Fi 6E, jugé plus stable et plus intéressant. En effet, suite à des tests sur la Freebox Pop, l’opérateur “se retrouvait avec un Wi-Fi de moins bonne qualité quand on mettait du Wi-Fi 6“, expliquait le fondateur de Free. Le problème, outre le fait que cette norme n’est pas certifiée ce qui ne gêne pas l’opérateur en soi, est la perte de débit pour les appareils non-compatibles.

Utiliser cette technologie aurait alors “dégradé le Wi-Fi de nos abonnés pour potentiellement légèrement […] l’améliorer pour ceux qui avaient potentiellement un équipement en Wi-Fi 6“. Un argument appuyé par le fait que les équipements l’utilisant ont “toujours, pas parfois, toujours” un bouton pour le désactiver, signe qu’elle “pose ou peut poser un problème” explique Xavier Niel.

Les premières certifications pour utiliser le WiFi 6E ont d’ailleurs été délivrées en début d’année par la Wi-Fi Alliance. Le but de cette nouvelle norme est notamment d’étendre les fréquences utilisées au spectre 6GHz, pour répondre aux besoins de plus en plus grand en interconnectivité.

Crédit image : Wi-Fi Alliance