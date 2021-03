Freebox : l’application pour caster Pushvid se met à jour avec des nouveautés

Vous souhaitez pouvoir envoyer les vidéos Youtube, Dailymotion ou autres depuis votre mobile vers la Freebox Révolution, à la manière de chromecast ? L’application Pushvid Freebox est ce qu’il vous faut !

Disponible sur Android, PushVid permet de regarder les vidéos du web sur votre Freebox Revolution, Freebox One, et Freebox Delta. Certaines fonctionnalités sont aussi disponibles pour les Freebox mini4k et Freebox Pop.

Rarement mise à jour, l’application bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle version avec” un nouveau design Material, et support du thème sombre si votre appareil l’utilise”.

Plusieurs autres améliorations sur l’expérience de partage sont aussi à noter, explique le développeur.

La mise à jour Material et thème sombre est ligne ! Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/PEYjTmbfsc PushVid (@PushVid) March 27, 2021

Pour utiliser Pushvid, il faut être connecté sur le réseau WiFi de votre Freebox Révolution. Une fois que l’application est lancée il faut vous identifier, avec votre compte google par exemple. Une fois connecté, vous il vous faut associer l’application et le serveur Freebox. Il suffit de tapoter sur “Associer la Freebox” sur l’écran tactile du Freebox Server, et appuyer sur la flèche droite. Une fois votre Freebox appairée, utilisez la fonction de partage depuis une application pour envoyer une vidéo du web qui pourra être visionnée en utilisant la fonctionnalité intégrée à la Freebox.