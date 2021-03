Free annonce l’ouverture d’un Free Center et lance une nouveauté dans toutes ses boutiques

Free s’apprête à ouvrir une seconde boutique à Metz dans le Grand Est et lance les recrutements. Dans le même temps, l’opérateur finalise la mise en place de boîtes de collecte de mobile dans tous ses Free Centers.

Le développement du réseau de distribution de Free continue à un rythme effréné. Après avoir ouvert le 5 février sa 11e boutique à Montluçon dans l’Allier en Auvergne-Rhônes-Alpes, l’opérateur compte rapidement franchir le seuil des 120 boutiques avec des inaugurations prévues prochainement à Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, Saint-Priest près de Lyon, Pau, Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne mais aussi à Toulouse où il prévoit d’ouvrir une troisième boutique, ou encore aux Sables d’Olonne en Vendée, à Marseille et à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais mais aussi à Roanne dans la Loire. Et ce n’est pas tout puisque Free annonce aujourd’hui l’implantation prochaine d’une seconde boutique dans la ville de Metz en Moselle. Plus précisément, c’est le centre commercial Aushopping de la commune de Semécourt située au nord de la préfecture du département qui a été choisi. L’occasion pour l’opérateur de lancer les recrutements, un manager et des conseillers sont recherchés.

Toutes les boutiques de Free disposent désormais de boîtes de collecte

Depuis octobre dernier, Free s’est mis à la page du recyclage des smartphones en partenariat avec Les Ateliers du Bocage. Des boîtes de collecte de mobiles étaient depuis disponibles dans 32 de ses Free Centers. Mais Free a décidé en début d’année de généraliser son initiative à l’ensemble de ses boutiques, lesquelles permettent toutes aujourd’hui de donner une seconde vie à votre téléphone, de faire un geste pour la planète et de créer de l’emploi grâce à ces boîtes.

En cette #JourneeMondialeduRecyclage, pensez à ramener vos anciens smartphones ! Ils contiennent de nombreuses matières premières qui peuvent être réutilisées ! â™ »ï¸ Des boites de collecte sont à votre disposition dans toutes nos boutiques Free ! Un geste simple pour la planète ! pic.twitter.com/VldYfsQk01 Free (@free) March 18, 2021

Les mobiles en état de fonctionnement ou hors d’usage ainsi que les accessoires comme chargeurs, écouteurs et les batteries sont acceptées dans ces boîtes de collecte. Les appareils obsolètes partiront au recyclage. Les autres en état de marche seront reconditionnés.

Pour rappel, Free a commencé à proposer des smartphones reconditionnés dès février 2019 dans sa boutique en ligne, avec Recommerce puis plus récemment avec PRS.