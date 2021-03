Abonnés Freebox Pop et mini 4K : un service de concerts et spectacles français en live streaming désormais accessible

Molotov s’associe à la plateforme Gigson.live afin de proposer des spectacles en live.

“Retrouvez Camille Lellouche, Kev Adams et leurs amis chanteurs et humoristes pour un show inédit le 05 avril à 21h00. Un spectacle diffusé en live streaming sur la chaîne Gigson Live”, annonce Molotov. La célèbre plateforme de TV par internet intègre à cette occasion le service de concerts et spectacles en live streaming dans son application, disponible sur mobile, tablette, ordinateur, mais aussi sur les box Android comme la Freebox Pop et mini 4K.

A l’heure où les salles culturelles restent fermées, plateformes et artistes se mobilisent pour offrir du divertissement, des concerts et des spectacles virtuels en live. C’est l’objectif de Gigson.live. Après Gad Elmaleh fin janvier, c’est au tour de Camille Lellouche de se joindre à Kev Adams pour un show placé sous le signe de la comédie et de la chanson.

Le ticket pour accéder au spectacle est affichée à 14,99€, valable pour un seul flux sur la chaîne Gigson.live. “Attention, il n’est pas possible d’enregistrer ce programme ou d’y accéder après sa diffusion”, précise Molotov.