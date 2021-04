Netflix, Disney+, Salto… quels services de SVOD utilisez-vous sur la Freebox ?

Dans un nouveau sondage, Univers Freebox s’interroge sur les plateformes de SVOD que vous regardez. Vous avez la parole.

Plutôt Netflix only, ou êtes-vous plutôt accros à plusieurs services ? Les français sont de plus en plus friands de SVOD, et les abonnés Freebox ne dérogent pas à la règle. En effet, d’après le directeur général d’Iliad, “plus d’un abonné sur deux est abonné à ce type de plateforme“ .

La formule d’abonnement à un service de vidéo à la demande représentait en 2020 plus de 82% du marché du streaming payant. Et les plateformes se multiplient, avec l’émergence d’acteurs majeurs comme Disney en fin d’année 2019 mais aussi avec le lancement de services plus thématisés, comme ceux édités par VOD Factory (Shadowz, Spicee, Queerscreen…).

Les box des opérateurs et donc les Freebox en proposent évidemment plusieurs et nous nous sommes posé la question : combien de plateformes utilisent nos lecteurs et lesquelles ? Vous pouvez ainsi répondre à notre sondage ci-dessous. Attention, il s’agit ici d’une question à choix multiple, vous pouvez tous les cocher si vous regardez un grand nombre de plateforme.