Bitcoin : un utilisateur d’iPhone se fait dérober une fortune à cause d’une application validée par l’App Store

A cause d’une application développée par des hackers présente sur l’App Store d’Apple, un entrepreneur américain a perdu toute sa fortune en cryptomonnaie qui s’élevait à plus de 850 000 euros.

Phillipe Christodoulou, un entrepreneur américain, possédait la somme de 17,1 bitcoins soit actuellement plus de 850 000 euros sur son portefeuille électronique. Concrètement, ce dernier est une clé USB sécurisée de la marque Trezor.

D’après le Washington Post, l’homme a voulu télécharger une application allant de paire avec son portefeuille Trezor. Il trouve une application sur l’App Store ayant le même nom et logo que la marque ainsi que 5 étoiles et 155 avis. De ce fait, Philippe a installé cette fameuse application.

Erreur fatale ! Cette application était en réalité une fausse application Trezor développée par des pirates. En un clin d’œil, Philippe Christodoulou se retrouve ruiné.

En cette période de pandémie mondiale, le commerce de cet entrepreneur est en grand danger. Il comptait sur cette somme afin de garder la tête hors de l’eau. L’entrepreneur a révélé au Washington Post qu’il était en dépression et sous traitement médical depuis.

Des magasins d’applications officiels fiables mais pas infaillibles

Plusieurs questions peuvent se poser au sujet de cette affaire. Tout d’abord celle de la conservation des bitcoins, qui demande certaines connaissances dans le domaine et doit être faite avec grande prudence, mais aussi celle de la responsabilité du magasin d’applications de la firme de Cupertino.

L’application malveillante avait déjà été supprimée de l’App Store une première fois début février, pour ensuite y réapparaître peu après.

Apple tente de fournir un magasin d’applications le plus sécurisé possible avec son App Store en examinant chacune des applications qui s’y trouve. Malgré la suppression de 6500 applications suspectes l’année dernière, Apple semble avoir échoué cette fois-ci. De plus, les équipes d’Avast ont récemment détecté 134 applications douteuses sur l’App Store qui comptabilisent 500 millions de téléchargements.

L’entrepreneur américain explique avoir été fan de la marque à la Pomme, mais aujourd’hui il n’a absolument plus confiance en la firme de Cupertino.

Les escroqueries concernant les cryptomonnaies sont aujourd’hui de plus en plus utilisées par les hackers. C’est une vraie mine d’or pour eux. Les possesseurs de cryptomonnaies doivent donc redoubler de vigilance. A noter qu’il y a également de nombreuses applications imitant la marque Trezor sur le Google Play Store.

Source : francetvinfo.fr