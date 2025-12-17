Free lance deux nouveaux packs TV pour les abonnés Freebox

En plus d’intégrer 8 nouvelles chaînes thématiques sans surcoût sur les Freebox, Free rend disponibles deux nouveaux bouquets, de quoi apprendre l’anglais et suivre l’actualité de l’Inde.

Free poursuit l’enrichissement de son offre TV en lançant deux nouveaux packs optionnels à destination des abonnés Freebox. Au programme : un bouquet dédié à l’apprentissage de l’anglais à petit prix, et un pack 100 % indien regroupant information, économie et divertissement. Les deux offres sont désormais visibles dans l’interface Freebox, avec des canaux dédiés.

Un pack « English Learning » à 1,99 €/mois pour apprendre l’anglais en continu

Proposé à 1,99 €/mois, le pack English Learning regroupe 4 chaînes spécialisées, accessibles sur les canaux 256 à 259. L’objectif est clair : apprendre ou perfectionner son anglais, quel que soit son âge, grâce à des contenus pédagogiques et ludiques.

English Club TV (canal 256)

Chaîne éducative axée sur l’apprentissage de l’anglais au quotidien, avec des programmes pédagogiques, des situations de la vie courante et des exercices de compréhension.

Chaîne dédiée à l’apprentissage des langues, avec des formats courts et structurés pour progresser en vocabulaire, grammaire et expression orale.

Chaîne d’animation éducative destinée aux plus jeunes, qui apprend l’anglais à travers des dessins animés, comptines et histoires ludiques.

Chaîne pensée pour les enfants et adolescents, combinant divertissement et apprentissage linguistique, avec des contenus adaptés à un public scolaire.

Un pack « Indien » à 4,99 €/mois, entre information et divertissement

Second nouveau bouquet : le pack Indien, facturé 4,99 €/mois, qui rassemble 5 chaînes accessibles sur les canaux 794 à 798. Il s’adresse notamment aux amateurs d’actualité indienne, d’économie et de divertissement.

Times Now (canal 794)

Chaîne d’information en continu, centrée sur l’actualité politique, économique et internationale, avec un fort accent sur l’Inde.

Chaîne économique et financière, proposant analyses des marchés, actualité business et décryptages économiques.

Chaîne de divertissement dédiée au cinéma, aux célébrités et à la pop culture indienne (Bollywood, interviews, magazines).

Chaîne sportive spécialisée dans le pickleball, sport en plein essor, avec compétitions, magazines et contenus dédiés.

Chaîne d’information généraliste en hindi, couvrant l’actualité nationale et régionale indienne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox