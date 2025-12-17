Ligue 1+ diffusera l’intégralité des matchs la saison prochaine mais l’abonnement devrait grimper de 5 euros/mois

La plateforme Ligue 1+ s’apprête à proposer l’intégralité des matches du championnat dès la saison prochaine. En contrepartie, le prix de l’abonnement mensuel devrait augmenter d’environ cinq euros pour atteindre 19,99 euros avec engagement.

Réuni cette semaine, le collège de Ligue 1 a voté à l’unanimité le rapatriement sur Ligue 1+ de l’affiche actuellement diffusée par beIN Sports, le plus souvent programmée le samedi à 17h15. Ce choix met fin à la diffusion partielle du championnat et permet à la plateforme de la LFP d’offrir une exclusivité totale aux abonnés, avec neuf matches par journée au lieu de huit.

Cette décision intervient dans un contexte de relations de plus en plus tendues avec beIN Sports. Le contrat liant le diffuseur franco-qatarien à LFP Media prévoit 78,5 millions d’euros annuels de droits, auxquels s’ajoutent 20 millions d’euros de sponsoring qatari. Or, ce volet sponsoring n’a jamais réellement fonctionné et le paiement des droits télé est devenu conflictuel. Mécontent des contraintes de diffusion, beIN Sports n’a réglé que partiellement ses dernières échéances et a informé LFP Media de son intention de ne plus diffuser ni payer son match de Ligue 1 à partir de la saison 2026-2027.

Plutôt que de s’engager dans un nouveau bras de fer juridique, les clubs ont choisi de récupérer cette affiche sans chercher à la revendre à un autre diffuseur. L’objectif est clair: proposer un championnat entièrement regroupé sur une seule plateforme.

Avec l’ajout d’un neuvième match par journée, le tarif de Ligue 1+ devrait donc passer à 19,99 euros par mois. Des dispositifs de remise sont toutefois à l’étude afin de ne pas pénaliser les abonnés actuels. Selon Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, la hausse du prix, combinée à l’utilisation du fonds de réserve estimé entre 35 et 55 millions d’euros, permettrait de maintenir un niveau de revenus comparable, même sans beIN Sports.

CVC, partenaire et actionnaire de LFP Media, reste impliqué dans les discussions et ne s’opposerait pas à ce scénario. Aujourd’hui, Ligue 1+ revendique environ 1,1 million d’abonnés, un chiffre stable. La LFP vise 1,35 million d’abonnés dès la saison prochaine, puis 1,75 million à l’horizon 2028-2029. Comme le résume un proche du dossier, ce nouveau schéma doit permettre « une simplification », avec tous les matches accessibles au même endroit. Il marque aussi une ligne de fracture plus nette avec Canal+, désormais recentré sur les compétitions européennes, dont certaines rencontres pourraient à terme être diffusées sur beIN Sports.

