Plus de la moitié des abonnés Freebox regardent Netflix et consorts

Netflix, Disney+, myCanal et consorts ont le vent en poupe chez les abonnés Freebox.

Les plateformes sont très populaires sur les Freebox. Dans une interview pour BFM Business, Thomas Reynaud le directeur général d’Iliad explique que l’explosion des services de SVOD et des plateformes en OTT se ressent chez les abonnés. En effet, “c’est plus d’un abonné sur deux qui est abonné à ce type de plateforme“, affirme-t-il.

“On a vu une grande transformation depuis un an, avec une très forte augmentation des plateformes de streaming américaines” développe le directeur général d’Iliad. En effet, la crise sanitaire a été très lucrative pour ces services, Netflix a pour sa part atteint les 200 millions d’abonnés à la fin de l’année, Disney+, lancé il y a moins de 16 mois, a pulvérisé ses objectifs en dépassant les 100 millions il y a quelques jours… Ainsi, peu surprenant de constater que plus de la moité des 6,7 millions d’abonnés Freebox consomment ce type de services.

Sans donner de chiffres exacts, le directeur général d’Iliad explique que tous ne se sont pas abonnés via les options proposées par Free. “Certains sont abonnés avec notre plateforme, d’autres sont abonnés directement et regardent Netflix ou d’autres services comme myCanal en OTT…” indique-t-il. Il faut dire que Free propose Netflix et Amazon Prime Video sur l’intégralité de ses box et a proposé en décembre 6 mois offert à Disney+, même si le service n’est pas encore accessible sur Freebox Révolution et Delta. Apparemment, les abonnés Free l’ont bien compris, et en profitent.