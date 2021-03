Couverture 4G+: Free Mobile est 2e dernière Orange selon nPerf

L’outil de speedtest nPerf vient de publier son nouveau baromètre de couverture pour les opérateurs mobiles. Free a progressé et couvre désormais 98 % de la population en 4G et 93,48 % de la population en 4G+.

Reposant sur 1,397 milliards de mesures réalisées sur 138 282 appareils ayant installé l’application nPerf, avec des données uniquement collectées à partir des smartphones Android au moment où le GPS est sollicité par une application (navigation GPS, jeu géolocalisé, etc.), ce baromètre permet d’avoir les chiffres de couverture 4G/4G+ nationale pour Free Mobile. Cette dernière a progressé.

98 % de la population en 4G, 93,48 % en 4G+

Free Mobile couvre ainsi 98 % de la population en 4G et 84,05 % du territoire en 4G. Avec ces chiffres, il obtient un indice de couverture nPerf 91,03 %, en fait la moyenne des deux taux de couverture. Par rapport au baromètre 2019, où il couvrait 97,26 % de la population et 76,67 % du territoire en 4G, l’opérateur de Xavier Niel a donc progressé. Un peu, mais quand même, en se rappelant le contexte de crise sanitaire.

En 4G+, les chiffres passent à respectivement 93,48 % de la population et 59,40 % du territoire. La moyenne obtenue est de 76,44 %.

Là encore, Free a progressé par rapport à 2019. Il couvrait 91,87 % de la population et 48,07 % du territoire en 4G+.

Free dernier sur la 4G, deuxième sur la 4G+

Avec un indice de couverture de 91,03 % en 4G, Free se retrouve en dernière place derrière Orange, Bouygues Telecom et SFR qui atteignent respectivement 94,29, 93,69 et 93,46 %. Des rivaux se retrouvant d’ailleurs dans un mouchoir de poche.

Même place qu’en 2019 pour Free, mais pas pour les autres. Bouygues Telecom était premier, SFR deuxième et Orange troisième.

Concernant la 4G+, l’opérateur de Xavier Niel fait mieux et se hisse à la 2e place avec un indice de couverture de 76,44 %, juste derrière l’opérateur historique avec ses 78,24 %. Un peu plus loin, mais pas trop non plus, on trouve SFR et Bouygues Telecom avec respectivement 72,94 et 71,74 %.

Là encore, le classement a été bousculé. En 2019, SFR était premier, suivi d’Orange, Bouygues Telecom et SFR.

Le baromètre complet, disponible à cette adresse, permet d’avoir le détail des couvertures des quatre opérateurs pour les différentes régions de France.