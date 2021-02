Free officialise l’arrivée d’un nouveau Free Center et lance son recrutement

L’opérateur de Xavier Niel va inaugurer prochainement une nouvelle boutique à dans l’agglomération de Vannes, située dans le Morbihan en Bretagne.

Un rébus facile à déchiffrer. Le 17 février dernier, Free a lancé une énigme autour de l’ouverture d’un prochain Free Center avec comme indice le dessin d’un van et d’une vanne. Aujourd’hui, l’opérateur dévoile la réponse et sans surprise, la ville de Vannes et le Golfe du Morbihan ont bien été choisis par Free. C’est d’ailleurs l’occasion pour le telco de lancer son recrutement afin d’établir son équipe de conseillers commerciaux.

Après avoir ouvert le 5 février son 111e Free Center à Montluçon dans l’Allier en Auvergne-Rhônes-Alpes, l’opérateur compte rapidement franchir le seuil des 120 boutiques avec des inaugurations prévues prochainement à Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, Saint-Priest près de Lyon, Pau, Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne mais aussi à Toulouse où il prévoit d’ouvrir une troisième boutique, ou encore aux Sables d’Olonne en Vendée, à Marseille et à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais.

Pour rappel, Free a inauguré précédemment de nouvelles boutiques à Grenoble (Isère), Liévin (Pas-de-Calais) et Évreux (Eure).