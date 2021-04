Free Mobile : l’Oppo Find X3 Lite est désormais disponible à l’achat dans la boutique en ligne

Disponible en précommande chez Free Mobile depuis le 18 mars dernier, l’Oppo Find X3 Lite est désormais disponible à l’achat sur le site internet de l’opérateur.

Le poids plume de la gamme Find X3 est dès à présent accessible en achat comptant chez Free Mobile. Il s’agit du seul modèle de cette gamme d’Oppo disponible chez Free.

Le smartphone est proposé à 449€ au comptant, il est également possible de régler en 4 fois sans frais, moyennant une première commande de 113€, puis 3 fois 112€ sans frais. Pas de 24 fois sans frais pour le moment. La version proposée offre 128 Go de stockage, une compatibilité 5G, un coloris Bleu astral, une caméra principale de 64 Mpx, un écran Amoled de 6,4 pouces et une batterie de 4300 mAh.

> Général Dimensions (1) 159,1 x 73,4 x 7,9 mm Poids 172 g Système d’exploitation Android 11 Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 765 5G (7nm, octa-core jusqu’à 2,4 GHz) Mémoire RAM 8 Go Étanchéité eau & poussière IP5X Port carte 1 Nano SIM Port carte 2 Nano SIM Design Polymère & métal Surcouche ColorOS 11.1 Processeur graphique Adreno™ 620 Indice de performance 2020 (2) A DAS Membres 2,721 W/Kg DAS Tronc 1,276 W/Kg DAS Tête (3) 0,991 W/Kg Garantie commerciale (4) 24 mois

> Réseaux et connectivité Bluetooth Bluetooth 5.1 Catégorie LTE Catégorie 18 Bandes 4G FDD 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS Bandes 4G TDD 38, 39, 40, 41 Bandes 3G 19 – 800 Mhz, 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz, 6 – 800 Mhz Bandes 2G 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz Type de connecteur USB C NFC Oui Système de positionnement GPS, Glonass, Galileo, QZSS Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac QAM256 Oui Mimo 4×4 Bandes 5G FFD NSA n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz) Bandes 5G TDD NSA n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) Autres WiFi Display

> Multimédia – Photo Caméra principale 64 Mpx Caméra frontale 32 Mpx Fonctions caméra principale HDR, Panorama, Ralenti, Flash, Mode portrait, Mode de nuit ultra, AI Beautify, Vidéo Fonctions caméra frontale Panorama, Mode portrait, Photo, Vidéo Caméra principale 64 Mpx f1,7 + 8 Mpx f2,2 + 2 Mpx f2,4 + 2 Mpx f2,4 Formats supportés png, gif, jpeg, bmp Ultra Grand Angle 8

> Écran Type AMOLED Taille 6,4’’ Résolution 2400 x 1080 pixels Nombre de couleurs 16 millions de couleurs Résistance de l’écran Corning Gorilla Glass 3+ Filtre lumière bleue Oui Autres FHD+, 410 PPI, 20:9, 1000000:1, 430 nits (Typ) to 750 nits (max), Always on Display

> Batterie et autonomie Capacité batterie 4300 mAh Batterie amovible Non Autonomie en conversation Jusqu’à 14 heures Autonomie en veille Jusqu’à 240 heures Recharge Rapide filaire, Ultra rapide Energie Partage d’énergie

> Multimédia – Musique Formats supportés aac, amr, flac, mp3, mid, ogg, wav, wma, APE Prise Jack 3.5mm Oui

> Multimédia – Vidéo Résolution 4K en 30 ims et 1080p/720p en 60/30 ims Formats supportés avi, H.265, mkv, MP4, wmv, 3gp, ASF, FLV, mov

> Mémoire Espace de stockage (5) 128 Go Espace de stockage après installation (6) 108 Go

> Sécurité Fonctionnalités Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte digitale