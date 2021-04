Salto débarque sur la TNT

Après Arte.TV, c’est au tour du service de SVOD de France Télévisions, TF1 et M6 de faire son entrée sur la TNT pour une durée de 6 mois.

Lancé fin octobre 2020, Salto va débarquer progressivement sur le canal 51 de la TNT grâce à la norme Hbb.tv. Il s’agit d’une expérimentation d’une durée de 6 mois autorisée le 14 avril par le CSA, à l’instar un peu plus tôt de la plateforme Arte.TV sur le canal 77.

Actuellement disponible sur mobile, tablette, ordinateur, certaines TV connectées de Samsung et box Android TV comme la Bbox, la Freebox Pop et mini 4K, le service de SVOD des géants de d’audiovisuel français va pouvoir décupler sa visibilité en touchant davantage de foyers, et ce à compter de la semaine prochaine.

Pour profiter de Salto et de tous ses contenus sur la TNT, il faudra disposer de téléviseurs connectés à internet compatibles. Il ne sera pas possible de s’abonner depuis le téléviseur, les téléspectateurs devront souscrire en amont à l’offre (6,99€/mois sans engagement avec 1 mois offert) depuis leur ordinateur ou leur smartphone.

Autre nouveauté, le service de France Télévisions, TF1 et M6 prendra aussi en charge le canal 50 de la TNT lequel regroupera sous forme d’un portail les accès à Arte.TV, NRJ 12 et Salto.

Source : Business Insider, Satellifax