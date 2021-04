La Freebox Pro commercialisée chez le fournisseur de technologie mondial Ricoh, un nouvel accélérateur d’accès aux PME

Après LDLC, la division B2B d’Iliad s’associe à un nouveau partenaire Ricoh France afin de promouvoir sa nouvelle offre Freebox Pro auprès des petites et moyennes entreprises.

C’est l’ambition, pour adresser tambour battant le marché des entreprises, largement dominé par Orange, Free Pro mets les petits plats dans les grands. Au-delà de ses Free Centers et son site internet, l’opérateur compte bien commercialiser sa Freebox Pro par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires. Après avoir signé un contrat de distribution avec le leader du high-tech LDLC, Free Pro s’associe désormais à Ricoh France. Un choix stratégique qui lui permettra de s’appuyer sur plus de 3000 collaborateurs en France du groupe Ricoh lequel propose à ses clients des solutions d’impression et de communication, d’automatisation des processus métiers, des services IT d’infrastructure et cloud mais aussi des offres de sauvegarde sécurisée et protection des données.

Ce fournisseur de technologie mondial transformant les processus des entreprises pour les aider à être plus flexibles, productives et rentables, voit ainsi son catalogue compléter avec avec la Freebox Pro et le forfait mobile Free Pro. « C’est la dernière brique qu’attendait nos clients afin d’avoir un fournisseur unique pour les accompagner dans leur transformation numérique et créer de la valeur en répondant aux nouveaux usages », se félicite Ricoh France. Pour Free Pro, c’est nouvelle idylle prend la forme d’un accélérateur d’accès aux PME partout en France.