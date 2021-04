Tuto vidéo Univers Freebox : découvrez comment maintenir à jour votre Freebox Pop et bénéficier de ses dernières nouveautés

Régulièrement, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la Freebox Pop. Celle-ci à la particularité de disposer d’Android TV mais elle utilise par défaut OQee, l’interface développée par Free. Si les applications de Free sont mise à jour automatiquement en redémarrant le Player, ce n’est pas le cas d’Android ou des applications tierce. Dans ce tutoriel on vous comment être tout le temps à jour et il est même possible d’automatiser certaines de ces tâches.

