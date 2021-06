Free annonce l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center et fait travailler vos méninges

L’opérateur de Xavier Niel continue le quadrillage de l’Hexagone avec son réseau de boutiques.

Et bientôt une de plus. Dans sa stratégie d’être au plus près de ses abonnés et prospects en passant le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année, Free annonce ce matin l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center à travers une énigme. L’indice prend cette fois la forme d’une image d’une plage et d’un port.

D’autres ouvertures sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges, Mulhouse ou encore Alençon. L’opérateur compte aujourd’hui 129 boutiques. Pour rappel, il propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.