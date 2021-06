Une nouveau phishing se fait passer pour Free Mobile, mais propose quand même un café pour faire passer l’arnaque

Un cadeau de Free Mobile et “What else ?”

Régulièrement, les abonnés Free (ou d’autre entreprises) reçoivent des mails frauduleux en tout genre. En général, ces messages indésirables sont bourrés de fautes d’orthographe et l’hameçonnage est vite repéré. Un nouvel hameçonnage vient de nous être rapporté, et celui fait croire au lancement d’un nouveau magasin. Dans ce cadre, une promesse de cadeaux de partenaires est faite. Bien sûr il n’’y a pas de cadeaux, le seul but est de subtiliser vos information personnelles.

Ces attaques se sont multipliées au fil du temps et les techniques sont nombreuses pour tromper la vigilance des abonnés. Cette fois-ci, le mail donne bien l’impression d’être envoyé par Free avec une adresse affichée qui est “noreply@free.fr” même il ne s’agit pas la véritable adresse mail d’envoi. Les auteurs ont cependant fait un grossière erreur, qui disqualifie directement leur filoutage. En effet, le mail termine en expliquant ce qu’est Nespresso, preuve que cette arnaque est utilisée avec plusieurs marques différentes.

Nous vous conseillons de ne pas cliquer sur le lien et de ne pas répondre à ce type de courriel. Dans tous les cas, il vaut toujours mieux se rendre directement sur un site web, plutôt de de passer par le lien indiqué dans un mail. Et pour rappel vous pouvez signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.

Merci David