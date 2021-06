Free ne s’arrête plus et ouvre demain une nouvelle boutique

Après 14 boutiques ouvertes le mois dernier, l’opérateur de Xavier Niel continue sur sa lancée d’ouverture de Free Center.

Pour commencer le mois de juin, une nouvelle boutique Free ouvre à Amiens. Après une première ouverture en plein centre ville, le centre commercial Aushopping Amiens Sud, situé dans la ville périphérique Dury, sera doté dès demain d’un nouveau Free Center.

Demain, c'est l'ouverture d'une nouvelle boutique Free à Amiens Dury ! L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici ⤵️https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/VTDFVEL255 — Free (@free) June 1, 2021

Cette petite commune des Hauts-de-France appartenant à la métropole d’Amiens compte 1459 habitants, de quoi permettre aux habitants des villes alentours de retrouver leur opérateur sans avoir à s’aventurer en centre-ville.

Avec cette nouvelle enseigne, l’opérateur comptabilisera ainsi 128 boutiques à travers l’Hexagone. Son objectif est, pour la fin de l’année, d’en posséder 150 et de dépasser la barre des 200 d’ici à 2023. Dans cet optique, une vaste opération d’ouveture de boutiques a été lancée le mois dernier, avec 14 boutiques lancées en France à :

Rennes : Carrefour Rennes Cesson

Collégien : Carrefour Bay 2 (Seine-et-Marne)

Pau : Carrefour Lescar

Saint Etienne : Auchan Villars

Les Sables d’Olonne : Centre Commercial Ylium

Marseille : Centre Commercial La Valentine

Saint Omer : Auchan Longuenesse

Vannes : Centre Commercial Carrefour Vannes

le Centre Commercial Carrefour Ormesson, dans le Val-de-Marne.

Châlons-en-Champagne : Centre commercial Croix Dampierre

Toulouse : Labège 2.

Flins-sur-Seine : Carrefour Flins.

Metz : Auchan Semécourt

Montauban : Auchan Les Trois Rivières.

Pour rappel, l’opérateur propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.