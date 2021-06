Choc des smartphones disponibles chez Free Mobile : Oppo A53s ou Samsung Galaxy A12 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement des Samsung Galaxy A12 et l’Oppo A53s pour les petits budgets, à moins de 200 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A12 vendu à 189 euros et l’Oppo A53s affiché à 169 euros grâce à une baisse de prix de 30 euros. Tous les deux sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Oppo



Les deux smartphones proposent une dalle IPS, une diagonale de 6,5 pouces et la définition HD+. Oppo va un peu plus loin avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz pour plus de fluidité. Il opte en outre pour le poinçon excentré plus discret et moins intrusif que l’encoche goutte d’eau pour accueillir le capteur photo avant.

Notre classement :

Oppo A53s (6,5 pouces, HD+, IPS, 90 Hz et poinçon) Samsung Galaxy A12 (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Samsung



Samsung en a plus sous le pied avec un processeur plus véloce pour les tâches gourmandes. Dans les deux cas, pas de 5G. Les plates-formes MediaTek et Qualcomm retenues limitent en effet ces smartphones à la 4G.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 (processeur octa-core 2,35 GHz du chipset Helio P35 et mémoire vive 4 Go) Oppo A53s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go)

La photo : Samsung



Les deux smartphones ont recours aux capteurs photo 2 Mégapixels pour gonfler leur fiche technique. Maintenant, Samsung est le seul à proposer un capteur principal 48 Mégapixels, mais aussi un capteur ultra grand-angle absent chez le rival. Même s’il ne faut pas s’attendre à des étincelles, le Galaxy A12 en offrira ainsi un peu plus en photo.

Notre classement :

Samsung Galaxy A12 (48/5/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A53s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : ex æquo



Les deux smartphones embarquent une batterie 5 000 mAh pour passer tranquillement la journée et envisager une deuxième journée loin du secteur. Côté puissance de charge, l’Oppo en propose à peine plus.

Notre classement :

Oppo A53s (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Samsung Galaxy A12 (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : Oppo A53s



Le Samsung Galaxy A12 annonce un processeur un peu plus véloce et une partie photo un peu plus étoffée que l’Oppo A53s. Le second a toutefois des arguments intéressants en sa faveur, des arguments loin d’être anecdotiques sur ce segment tarifaire : son prix inférieur de 20 euros, son écran 90 Hz, son double haut-parleur stéréo et son stockage deux fois plus importants. Vous pourrez retrouver notre test pour vous faire une idée de l’expérience à en attendre.