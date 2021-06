Sosh dégaine deux séries limitées plus chères, mais avec aussi plus de gigas

La marque low cost d’Orange vient d’annoncer deux forfaits mobiles sans engagement en séries limitées dont les prix ne changent pas après un an. Par rapport à la dernière fois, les prix sont plus élevés, mais les enveloppes data aussi.



Jusqu’au 28 juin 2021, Sosh propose deux nouveaux forfaits mobiles 4G sans engagement en séries limitées. La marque d’Orange précise “même après un an”, concernant les tarifs promotionnels.

Facturé 13,99 euros par mois, le premier inclut les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France et l’Europe, 60 Go de data mobile depuis la France et 8 Go de data depuis l’Europe. Il remplace un précédent forfait à 11,99 euros avec 40 et 8 Go. Revenant à 15,99 euros par mois, le second comprend les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France et l’Europe, 100 Go de data mobile depuis la France et 15 Go de data depuis l’Europe. Il succède à un forfait 100 Go à 14,99 euros, mais avec 10 Go en roaming.

Les deux forfaits fonctionnent avec une SIM classique ou l’eSIM et proposent la conservation du numéro dans le cadre de la portabilité. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, est-il enfin précisé.