Forfaits mobiles : Sosh lance deux nouvelles séries limitées à moins de 15 euros

La marque low cost d’Orange vient de dévoiler deux forfaits mobiles sans engagement en séries limitées dont les prix ne changent pas après un an.

Jusqu’au 31 mai 2021, Sosh propose des forfaits mobiles 40 et 100 Go (débit réduit au-delà) à 11,99 et 14,99 euros par mois. La marque d’Orange précise “même après un an”, concernant les tarifs promotionnels.

Sans engagement, ces deux forfaits comprennent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe. Le forfait 40 Go prévoit une enveloppe de 8 Go pour l’Internet mobile en roaming depuis le reste de l’Europe. Avec le forfait 100 Go, cette enveloppe depuis l’étranger passe à 10 Go. Pas de 5G pour eux, sachant que Sosh ne la propose pas encore dans ses offres.

Les deux forfaits fonctionnent avec une SIM classique ou l’eSIM et proposent la conservation du numéro dans le cadre de la portabilité. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, est-il enfin précisé.