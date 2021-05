Freebox Delta : Alexa ne gère plus les fonctions Freebox, mais Free annonce un correctif

Allo la Freebox, Alexa ne répond plus

Depuis plusieurs mois maintenant, et comme l’ont remonté plusieurs abonnés, l’assistant vocal Alexa ne gère plus les fonctions Freebox. Ainsi, il n’est plus possible démarrer la Freebox, de changer de chaîne, et plus généralement tout ce qui concerne la Freebox. Ce problème est survenu suite à une mise à jour du Server, ce qui semble plutôt étonnant. Pour autant, le problème devrait bientôt être résolu. Un développeur Freenox annonce en effet que “la correction est en cours et qu’il faut passer par Ok Freebox en attendant pour contrôler le Player.”. OK Freebox est le second assistant vocal intégré au Player Devialet et permet justement de gérer spécifiquement toutes les fonctions de la Freebox. Pour rassurer les abonnés, Thibault, le développeur Freebox, indique même “ qu’une équipe complète travaille sur le Devialet, et qu’il y a même un dev qui s’occupe personnellement du bug d’Alexa.”

Les autres fonctions utilisable avec Alexa restent fonctionnelles

Sur la Freebox Delta, Alexa permet toujours d’accéder à la musique et à quelques fonctionnalités (comme le flash info par exemple). Son véritable but est de transformer le player en véritable enceinte connectées, afin de pouvoir gérer vos tracas du quotidien. Ainsi, vous pourrez lui demander de rédiger une liste de courses, de commander un Uber…

Cependant, il vous faudra avant cela faire un tour sur le site d’Amazon pour activer de nombreuses fonctionnalités (souvent gratuites) spécifiques à l’assistant afin d’utiliser au maximum de ses capacités. Il est également conseillé d’installer l’application Alexa sur mobile ou tablette afin de pouvoir accéder aux listes et à l’agenda que vous créez avec cet assistant en dehors de votre maison. Sans ces skills, elle peut parfois répondre à côté de la plaque. Par exemple, lorsque nous avons demandé “Commande à manger”, elle nous a proposé un livre sur amazon et un jeu de société. De plus, la rédaction de listes n’est pas toujours heureuse, comme dans cet exemple :

Il faut cependant rappeler qu’Alexa évolue dans le cloud et est sujet à des mises à jours assez fréquentes et des skills y sont régulièrement ajoutés. Ainsi, l’assistant (et donc la fonction d’enceinte connectée) devrait lui aussi s’améliorer au fil du temps.

Merci à Thierry