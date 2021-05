Smartphones : le spécialiste français des tests photo note à présent les meilleurs élèves en termes d’autonomie

DxOMark s’intéresse à présent à l’autonomie des smartphones et distribue des points aux meilleurs élèves. La société française rappelle que la taille de la batterie ne fait pas tout.

Avec la peur d’être à court de batterie, l’autonomie fait partie de l’un des principaux critères lors de l’achat d’un smartphone. Les constructeurs l’ont d’ailleurs bien compris et il n’est désormais plus rare de trouver des modèles avec une batterie 4 000, 4 500, 5 000, 6 000 et même 7 000 mAh.

Mais comme le rappelle DxOMark, ce chiffre renseigné par la fiche technique ne fait pas tout, car il dépend des composants utilisés, des optimisations mises en œuvre et aussi de l’usage de chacun. “Aujourd’hui, on n’entend plus parler que de course à celui qui affiche le plus de mAh et de Watts. Sauf que cela ne veut pas forcément dire grand-chose pour l’utilisateur ni même d’un point de vue de l’efficacité, alors que c’est un élément crucial de l’expérience avec un smartphone”, explique Olivier Simon, Directeur Évaluation Qualité Batterie. Et de souligner : “une batterie de 5000 mAh peut ainsi correspondre à 46 heures chez un fabricant comme Samsung et dépasser les 71 heures chez Vivo”. Olivier Simon cite par ailleurs l’exemple d’Apple qui “n’a pas les batteries les plus impressionnantes, mais leur optimisation, le travail sur chaque élément de l’iPhone, permettent une durée de vie et un fonctionnement, notamment sur les derniers pourcentages d’autonomie, impressionnants, tout en garantissant la sécurité du téléphone”.

La société française, qui s’est spécialisée dans le test des capacités d’affichage, capacités photo et capacités audio des smartphones, s’intéresse à présent à leur autonomie. Elle vient ainsi de publier un classement pour identifier les meilleurs élèves. Ayant nécessité près d’un an de préparation, le protocole repose sur des “spécificités techniques éprouvées en laboratoire” et entend représenter “l’usage quotidien dans des conditions réelles”, indique Aurélie Singer, directrice marketing produit. Chaque smartphone est testé durant 150 heures avec des robots reproduisant les gestes du quotidien.

Ci-dessous, un classement de 17 smartphones, avec un podium formé par les Wiko Power U30, Samsung Galaxy M51 et Vivo Y20s. Avec une batterie 6 000 mAh, le Wiko Power U30 dépasse le Samsung Galaxy M51 équipé d’une batterie 7 000 mAh.

Un autre classement attribue une note basée sur l’autonomie, le temps de charge et l’efficacité énergétique. Le Wiko Power U30 perd sa première place à cause de sa rapidité de charge.

Sources : Frandroid et Génération-NT