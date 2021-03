Clin d’oeil : quand la chanson française fait office de gage de qualité chez Xiaomi

Ou comment Michel Sardou s’est fait entendre en pleine conférence de présentation du Xiaomi Mi 10S.

Dans un voyage en Absurdie… Xiaomi a un certain goût pour la grande chanson française. Le fabricant chinois a présenté cette semaine une toute nouvelle version allégée du Xiaomi Mi 10, dans une keynote toute en modernité, avec décor futuriste pour présenter un smartphone notamment reconnu comme “champion de l’audio” par le laboratoire DxOMark.

Durant cette keynote, en plus des caractéristiques techniques très poussées du smartphone, Xiaomi a souhaité faire une démonstration de la qualité sonore de son nouveau modèle. C’est à ce moment que les français ayant suivi la conférence (en chinois) ont été surpris d’entendre… du Michel Sardou.

En effet, apparemment, “La maladie d’amour” permet de rendre au mieux la qualité des hauts parleurs du Xiaomi Mi 10S. Une chanson qui, si elle est culte et très appréciée, sonnera souvent un petit peu désuète pour les francophones, surtout au milieu d’un décor aussi futuriste que celui de la keynote. Un décalage d’autant plus grand qu’une seconde démonstration du fabricant utilise cette fois une musique techno très rythmée et beaucoup plus moderne.