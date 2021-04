Smartphones : Sony et Oppo à fond sur la 5G, quand Wiko capitalise sur l’autonomie à petit prix

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : plusieurs nouveautés chez Sony, Oppo et Wiko.

Cette semaine, Sony a annoncé trois nouveaux smartphones, des Xperia 1 III et Xperia 5 III positionnés sur le haut de gamme, ainsi qu’un Xperia 10 III en milieu de gamme. Le constructeur n’a pas encore précisé les tarifs en Europe, se contentant d’annoncer une arrivée pour l’été prochain.

En termes de caractéristiques, les trois sont compatibles 5G, équipés d’un écran OLED, alimentés par une batterie 4 500 mAh et certifiés IP68 pour la résistance à l’eau. On a de la capture photo 12 Mégapixels au dos et 8 Mégapixels à l’avant

Les Xperia 1 III (ci-dessous) et Xperia 5 III profitent du chipset Snapdragon 888, d’un écran 120 Hz (6,5 pouces 4K et 6,1 pouces FHD+ respectivement) et d’une charge filaire en 30 Watts. Le Xperia 1 III ajoute aussi la recharge sans-fil. Le Xperia 10 III propose quant à lui le chipset Snapdragon 690, un écran Full HD+ et la charge 18 Watts.

Du côté d’Oppo, il y a eu quatre smartphones, des Oppo A54 5G, A74 5G et A94 5G déjà disponibles dans la boutique Free Mobile à respectivement 259, 299 et 359 euros, ainsi qu’un A74 à 249 euros.

Le smartphone Oppo A94 5G (ci-dessous) propose un chipset MediaTek Dimensity 800U avec 8 Go de RAM, un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+, un stockage 128 Go, un capteur photo principal 48 Mégapixels et une batterie 4 310 mAh rechargeable en 30 Watts. Très proches, les Oppo A74 5G et A54 5G partagent un chipset Qualcomm Snapdragon 480, un écran IPS 6,5 pouces FHD+ 90 Hz, un capteur photo principal 48 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh. L’A74 5G embarque 6 Go de RAM, propose 128 Go de stockage et profite d’une charge 18 Watts, quand l’A54 5G se contente d’une mémoire vive 4 Go, d’un stockage 64 Go et d’une charge 10 Watts. Seul modèle non-5G de la troupe, l’Oppo A74 4G s’oriente quant à lui vers le chipset Snapdragon 662. Il a en outre un écran AMOLED 60 Hz et une charge 33 Watts.

Terminons avec la marque Wiko qui a dévoilé des smartphones Power U10, Power U20 et Power U30 (ci-dessous) à 129, 159 et 179/199 euros.

Les trois smartphones capitalisent sur leur grand écran avec une diagonale de 6,82 pouces (dans une définition HD+ toutefois), mais aussi sur leur autonomie grâce à une batterie 5 000 ou 6 000 mAh (5000 pour le U10 et 6000 pour les deux autres). On a de la photo 13 Mégapixels au dos. Pas de 5G par contre, puisque les chipsets MediaTek Helio A25 et Helio G35 retenus les limitent à la 4G.