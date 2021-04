Free Mobile : trois nouveaux smartphones Oppo 5G disponibles dans la boutique

La boutique Free Mobile accueille trois nouveaux smartphones de marque Oppo. Ils proposent la compatibilité 5G pour un prix compris entre 259 et 359 euros. De quoi rendre cette technologie accessible au plus grand nombre.

Ces trois modèles sont les Oppo A94 5G, A74 5G et A54 5G annoncés cette semaine par la marque chinoise. Affichés à respectivement 359, 299 et 259 euros, ils sont disponibles à l’achat au comptant, mais également en 4x ou 24x sans frais.

Oppo A94 5G (128 Go de stockage) : 359 euros au comptant ; 92 euros à la commande puis 3 fois 89 euros ; 167 euros à la commande puis 24 fois 8 euros

Oppo A74 5G (128 Go de stockage) : 299 euros au comptant ; 77 euros à la commande puis 3 fois 74 euros ; 107 euros à la commande puis 24 fois 8 euros

Oppo A54 5G (64 Go de stockage) : 259 euros au comptant ; 67 euros à la commande puis 3 fois 64 euros ; 67 euros à la commande puis 24 fois 8 euros

Dans les grandes lignes, le smartphone Oppo A94 5G propose un chipset MediaTek Dimensity 800U, un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+, un capteur photo principal 48 Mégapixels et une batterie 4 310 mAh rechargeable en filaire avec une puissance de 30 Watts. Très proches techniquement, les Oppo A74 5G et Oppo A54 5G partagent de leur côté un chipset Qualcomm Snapdragon 480, un écran IPS 6,5 pouces FHD+ 90 Hz, un capteur photo principal 48 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh. L’A74 5G embarque 6 Go de RAM, propose 128 Go de stockage et profite d’une charge 18 Watts, quand l’A54 5G se contente d’une mémoire vive 4 Go, d’un stockage 64 Go et d’une charge 10 Watts. Les trois smartphones s’accompagnent enfin d’une interface logicielle ColorOS basée sur le système Android 11.

Ci-dessous, la fiche technique du Oppo A94 5G :

> Réseaux et connectivité Bluetooth Bluetooth 5.1 Catégorie LTE Catégorie 18 Bandes 4G FDD 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS Bandes 4G TDD 38, 39, 40, 41 Bandes 3G 19 – 800 Mhz, 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz, 6 – 800 Mhz Bandes 2G 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz Type de connecteur USB C NFC Oui Système de positionnement GPS, Glonass, Beidu / Compass, Galileo QAM256 Oui Mimo 4×4 Bandes 5G FFD NSA n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz), n66(1700 Mhz) Bandes 5G TDD NSA n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) Bandes 5G FFD SA n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz), n66(1700 Mhz) Bandes 5G TDD SA n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) > Général Dimensions(1) 160,1 x 73,4 x 738 mm Poids 173 g Système d’exploitation Android 11 Processeur Mediatek Dimensity 800U (7nm, octa-core, jusqu’à2.4 GHz) Mémoire RAM 8 Go Port carte 1 Nano SIM Port carte 2 Nano SIM Port carte 3 Micro SD Surcouche ColorOS 11.1 Processeur graphique Mali G57 Indice de performance 2020(2) A DAS Membres 2,788 W/Kg DAS Tronc 1,299 W/Kg DAS Tête(3) 0,992 W/Kg Garantie commerciale(4) 24 mois > Multimédia – Photo Caméra principale 48 Mpx Caméra frontale 16 Mpx Formats supportés png, gif, jpeg, bmp Caméra principale – Second capteur 8 Mpx Caméra principale – Troisième capteur 2 Mpx Ultra Grand Angle 8 > Batterie et autonomie Capacité batterie 4310 mAh Autonomie en conversation Jusqu’à 22 heures Autonomie en veille Jusqu’à 330 heures Recharge Rapide filaire > Écran Type AMOLED Taille 6,4’’ Résolution 2400 x 1080 pixels Nombre de couleurs 16 millions de couleurs > Mémoire Espace de stockage(5) 128 Go Espace de stockage après installation(6) 109,6 Go Extension Jusqu’à 256 Go > Multimédia – Vidéo Résolution 4K/1080p/720p en 30 ims Formats supportés H.263, H.264, H.265, MP4, VP8/VP9, Xvid, MPEG-2, VC-1 > Sécurité Fonctionnalités Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte digitale > Capteurs – Accéléromètre

– Capteur de luminosité

– Capteur de proximité

– Gyroscope

– Podomètre

– Magnétomètre

– Capteur de gravité > Multimédia – Musique Formats supportés aac, amr, awb, flac, mp3, midi, ogg, wav, wma, HE-AAC, HE-AAC v2, Vorbis, APE > Livré avec

Celle du Oppo A74 5G :

> Général Dimensions(1) 162,9 x 74,7 x 8,4 mm Poids 190 g Système d’exploitation Android 11 Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 480 (8nm, octa-core jusqu’à2.0 GHz) Mémoire RAM 6 Go Port carte 1 Nano SIM Port carte 2 Nano SIM Port carte 3 Micro SD Surcouche ColorOS 11.1 Processeur graphique Adreno 619 Indice de performance 2020(2) A DAS Membres 2,729 W/Kg DAS Tronc 1,29 W/Kg DAS Tête(3) 0,922 W/Kg Garantie commerciale(4) 24 mois > Réseaux et connectivité Bluetooth Bluetooth 5.1 Catégorie LTE Catégorie 15 Bandes 4G FDD 1 – 2100 Mhz, 2 – 1900 Mhz, 3 – 1800 Mhz +, 4 – 1700 Mhz AWS, 5 – 850 Mhz, 7 – 2600 Mhz, 8 – 900 Mhz, 12 – 700 Mhz a, 17 – 700 Mhz b, 18 – 800 Mhz lower, 19 – 800 Mhz upper, 20 – 800 Mhz, 26 – 850 Mhz +, 28 – 700 Mhz, 66 – 1700 Mhz 2100 Mhz ext AWS Bandes 4G TDD 38, 39, 40, 41 Bandes 3G 19 – 800 Mhz, 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 4 – 1700 Mhz AWS, 2 – 1900 Mhz, 1 – 2100 Mhz, 6 – 800 Mhz Bandes 2G 5 – 850 Mhz, 8 – 900 Mhz, 3 – 1800 Mhz, 2 – 1900 Mhz Type de connecteur USB C NFC Oui Système de positionnement GPS, Glonass, Beidu / Compass, QZSS Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac QAM256 Oui Mimo 4×4 Bandes 5G FFD NSA n1(2100 Mhz), n3(1800 Mhz), n5(850 Mhz), n7(2600 Mhz), n8(900 Mhz), n28(700 Mhz), n77(3700 Mhz), n78(3500 Mhz), n20(800 Mhz) Bandes 5G TDD NSA n38(2600 Mhz), n40(2300 Mhz), n41(2500 Mhz) > Multimédia – Photo Caméra principale 48 Mpx Caméra frontale 16 Mpx Formats supportés png, gif, jpeg, bmp Caméra principale – Second capteur 8 Mpx Caméra principale – Troisième capteur 2 Mpx > Batterie et autonomie Capacité batterie 5000 mAh Batterie amovible Non Autonomie en conversation Jusqu’à 45 heures Autonomie en veille Jusqu’à 400 heures Recharge Rapide filaire > Écran Type LTPS Taille 6,5’’ Résolution 2400 x 1080 pixels Nombre de couleurs 16 millions de couleurs > Mémoire Espace de stockage(5) 128 Go Espace de stockage après installation(6) 108 Go Extension Jusqu’à 256 Go > Multimédia – Vidéo Résolution 1080p/720p en 30 ips Formats supportés avi, mkv, MP4, wmv, 3gp, ASF, FLV, mov > Sécurité Fonctionnalités Reconnaissance faciale, Lecteur d’empreinte digitale > Capteurs – Accéléromètre

– Capteur de luminosité

– Capteur de proximité

– Gyroscope

– Podomètre

– Magnétomètre

– Capteur de gravité > Multimédia – Musique Formats supportés aac, amr, flac, mp3, mid, ogg, wav, wma, APE > Livré avec

Et enfin celle du Oppo A54 5G :