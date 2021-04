La Freebox Pro ne perd jamais la connexion, découvrez en vidéo comment fonctionne le back-up 4G

La Freebox Po, la box qui ne désynchronise jamais.

Il y a deux semaines a été dévoilée Freebox Pro et a la conférence été suivi d’une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. Parmi les innovation intégrées dans cette box dédiée aux professionnels il y a le back up 4G,.Free Pro propose en effet également un modem 4G pour effectuer une bascule automatique vers une connexion au réseau 4G de l’opérateur. Ce modem est simplement branché à la Freebox Pro, installé par un technicien. Il est pensé pour pouvoir être installé à un autre emplacement que la Freebox, afin d’obtenir une meilleure connectivité à la 4G. Si votre Freebox est à la cave, vous pouvez installer l’appareil de back-up dans un endroit plus propice à une meilleure connexion. Nous vous proposons de découvrir cette fonctionnalité en vidéo.

