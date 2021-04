Free : il fait bon de travailler dans les centres de contact et à la relation abonné

Pour la seconde année consécutive, MCRA, la filiale d’Iliad en charge de la Relation Abonné de Free se classe dans le top 10 de sa catégorie dans le Palmarès 2021 des entreprises où il fait bon de travailler.

Après s’être classé au 8e rang en 2020, UES MCRA décroche la 8ème place du classement 2021 établi chaque année par Great Place to Work. La filiale d’Iliad-Free regroupant tous les centres de contact de l’opérateur et en charge de la Relation Abonné, se distingue dans la catégorie des entreprises de 1000 à 2500 salariés, derrière Salesforce France (1er), Leboncoin (2e) ou encore Talan et Cofidis (4e et 5e).

Evaluant la qualité de vie au travail en entreprise via une méthodologie revendiquée comme “rigoureuse et transparente”, l’organisme Great Place to Work récompense ainsi les entreprises où il fait bon travailler. “Pour être certifiée, une organisation doit obtenir un score minimum de 65% de réponses positives à l’enquête qui est envoyée à l’ensemble des salariés” ainsi qu’une note minimum de 30/60 au Culture Audit, un dossier évaluant leurs pratiques managériales, explique t-il.

UES MCRA performe

Cette année, la Relation Abonné de Free obtient une nouvelle fois de bons résultats. “85% des collaborateurs ont répondu à l’enquête qui enregistre un Trust Index de 74%“, félicite Iliad. Ces derniers estiment à 79% que l’UES MCRA est une entreprise où il fait vraiment bon travailler.

“Ce palmarès reflète la mobilisation de toutes nos équipes et notre volonté quotidienne de trouver les solutions novatrices et fédératrices pour améliorer les conditions de travail et le bien-vivre en entreprise”, souligne Angélique Gérard, Directrice de la Relation Abonné du groupe.

Au rang des satisfactions, les centres de contact marocains sont certifiés pour la 1ère fois, à savoir Total Call, Résolution Call et Telecom Academy.