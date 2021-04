Abonnés Freebox Delta et Pop : un service SVOD quitte bientôt Canal+ Séries

Avis aux fans de Rick and Morty, le catalogue d’Adult Swim quittera l’offre Canal+ Séries le 22 avril prochain. Le service de SVOD de Canal+, offert pendant un an aux abonnés Freebox Pop et Delta, se sépare d’Adult Swim. Les contenus de la chaîne d’animation pour adultes, comme Rick and Morty ou Robot Chicken ne seront plus accessibles depuis l’interface de myCanal dès le 22 avril. Pour rappel, Canal+ Séries s’est récemment enrichi du catalogue de la plateforme StarzPlay.

A noter cependant, AdultSwim est accessible en option sur la Freebox. Vous pouvez ainsi souscrire au pack Toonami Max, pour 2.99€/mois. Dans cette offre, vous avez ainsi accès à AdultSwim, mais aussi à la chaîne linéaire Toonami et au service de SVOD Toonami Max. Pour y souscrire, rendez-vous sur Toonami Max ou Adult Swim disponible via le menu Freebox Replay, munissez-vous de votre code d’achat et suivez les instructions à l’écran.