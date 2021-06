Free dévoile son premier bus-boutique, prêt à partir en tournée tout l’été

Free lance une opération d’un nouveau genre en Bretagne. Un bus transformé en boutique va parcourir les routes de Bretagne durant tout l’été.

Top départ pour le Breizh Tour de Free ! Toujours dans une optique de conserver une proximité avec les Français, l’opérateur de Xavier Niel lance aujourd’hui sur les routes un bus transformé en véritable boutique itinérante. Un objectif simple : parcourir la Bretagne en long et en large pour aller à la rencontre de trois millions d’habitants de la région.

Un périple de 4 mois durant lequel le bus s’installera dans 50 villes étapes, après un grand départ de Rennes, où il est présent du premier au 4 juin près du Centre commercial Cora Rennes-Pacé.

“Le bus Free offre une surface de conseil et de vente confortable de près de 20 m², avec un espace attente, un espace souscription et un espace pour découvrir la Freebox Pop et la Freebox Delta. Il reproduit à l’identique le design et l’aménagement d’une boutique classique et les visiteurs pourront y bénéficier des mêmes services : vente, conseil, relation abonné et souscription « en moins de 3 minutes » aux offres Fixe et Mobile. Le bus comprend même, dans la lignée des engagements pour le climat pris par le Groupe iliad, une boîte de collecte pour les mobiles usagés. Enfin, la prise de RDV sera possible via le site internet “, détaille l’opérateur.

À bord de ce bus, deux conseillers boutiques volontaires, un manager et un chauffeur

Le bus a été aménagé par la PEM bretonne AMC, spécialisée dans l’agencement des magasins. L’entreprise a dû aménager l’intérieur du véhicule en boutique en moins de deux mois. Son directeur général l’explique : « l’enjeu était de créer une véritable boutique qui reprend les codes des boutiques Free. À l’intérieur du bus, tout a été refait de A à Z. C’est bien différent d’un food truck, où le client reste à l’extérieur. »

Comment suivre la tournée du bus ?

Free met à contribution son récent compte Twitter régional @Free_Bretagne pour permettre aux habitants de suivre le déroulé de la tournée, mais ce n’est pas tout. Une page dédiée a en outre été lancée pour tout savoir sur le périple de cette boutique sur roues. Depuis cette page, vous pourrez notamment retrouver les prochaines destinations du Bus Free, voire télécharger la liste complète de la tournée en PDF, mais surtout prendre rendez-vous pour un entretien avec l’un des conseillers à bord du bus.

Sur cette page, il est bien sûr mis en avant l’emplacement du bus le jour même.

La Bretagne, premier choix pour une opération pilote

La Bretagne est un choix symbolique pour Free puisque sa première boutique à Rouen a fêté ses 10 ans récemment et qu’au total, 6 boutiques y sont présentes. Le but est bien sûr également d’accompagner le passage à la Fibre, cette tournée faisant suite à l’arrivée de Free sur les offres de Megalis Bretagne desservant 43 000 nouveaux logements à l’heure actuelle, avec un objectif de 80 000 logements d’ici 3 mois. L’opérateur était déjà présent sur 660 000 logements en zone AMII et dans 135 000 foyers situés en zone très dense à Rennes. Au total, Free dispose de 830 000 prises fibre éligibles en Bretagne, couvre 98 % de la population en 4G et plus de 40 % en 5G.

Dans cette optique de proximité, une région composée de 1300 communes, villes de taille moyenne et villages “est donc un terrain idéal pour ce projet commercial pilote, qui vise les nouvelles zones connectées“. Après avoir lancé son camion fibre l’été dernier, l’opérateur décide donc de voir les choses en plus grand pour cet été.