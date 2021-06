Free annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique, un nouveau cap est franchi

Et un de plus. Cravachant pour étendre son réseau de boutiques dans l’Hexagone et être au plus proche des abonnées et prospects, Free franchit en effet un nouveau cap en ouvrant son 130e Free Center.

Rendez-vous dans le département du Loiret, en région Centre-Val de Loire, où Free inaugurera une nouvelle boutique dès demain. Ce nouveau Free Center ouvrira ses portes à Saran, commune de 16 000 habitants située à quelques kilomètres d’Orléans.

Demain, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes à #Orleans !

L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici ➡️https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/ylhHOI2oF0 — Free (@free) June 17, 2021

Avec cette nouvelle enseigne, l’opérateur comptabilisera ainsi 130 Free Centers à travers l’Hexagone. Il s’agit de la troisième boutique ouverte en juin, après des ouvertures à Dury et Belfort. En mai, 14 avaient été lancées.

Rennes : Carrefour Rennes Cesson

Collégien : Carrefour Bay 2 (Seine-et-Marne)

Pau : Carrefour Lescar

Saint-Étienne : Auchan Villars

Les Sables-d’Olonne : Centre Commercial Ylium

Marseille : Centre Commercial La Valentine

Saint-Omer : Auchan Longuenesse

Vannes : Centre Commercial Carrefour Vannes

le Centre Commercial Carrefour Ormesson, dans le Val-de-Marne.

Châlons-en-Champagne : Centre commercial Croix Dampierre

Toulouse : Labège 2.

Flins-sur-Seine : Carrefour Flins.

Metz : Auchan Semécourt

Montauban : Auchan Les Trois-Rivières.

D’autres ouvertures sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges (Haute-Vienne), Mulhouse (Haut-Rhin) ou encore Alençon (Orne). Une autre a récemment fait l’objet d’une nouvelle énigme. L’objectif du telco est d’en posséder 150 pour la fin de l’année et de dépasser la barre des 200 d’ici à 2023. Pour rappel, il propose une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches.