Phishing Free : les arnaqueurs ne font aucun effort

Si la menace du hameçonnage est réelle, certains soignent mieux leurs arnaques que d’autres.

Régulièrement, les abonnés Free (ou d’autre entreprises) reçoivent des mails frauduleux en tout genre. Si certains peuvent être particulièrement réalisés, au point d’inquiéter les autorités compétentes, d’autres sont repérables à des kilomètres. Celui que nous présentons aujourd’hui fait partie de la deuxième catégorie, en vous faisant miroiter une victoire à un jeu concours.. inexistant, bien sûr.

L’arnaque est assez connue, les techniques de hameçonnage peuvent jouer sur deux appâts : le gain et la peur. Quand certains se font passer pour Free en annonçant la fin d’un service ou une irrégularité dans votre facture, ici les malfrats se sont contentés de faire miroiter une possible récompense. Mais l’effort n’est pas là : aucune information sur les “récompenses exclusives”, ni sur ce que l’on a gagné. Un numéro qui paraît à peu près sérieux, mais qui n’a aucun sens si l’abonné n’a pas participé à un quelconque jeu concours… Le tout avec un bouton “commencer”, menant au site hébergeant cette arnaque. Le tout géré par une entreprise anglophone, pas Free, donc on repassera.

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pour rappel vous pouvez signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.