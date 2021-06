Des abonnés Freebox privés d’Internet pendant 95 jours au profit de leur voisin chez Orange

Une perte de connexion à Internet dure depuis trop longtemps aux yeux d’un couple d’abonnés Freebox. D’autant que c’est au profit d’un voisin chez Orange.

Voilà plus de trois mois que ça dure. Cela fait en effet près de 100 jours que Danièle et Gérard Bonnici, abonnés Free habitant à Montfavet, un quartier d’Avignon, ont perdu leur connexion à Internet. “Heureusement, il me reste une vieille antenne avec laquelle je peux regarder la télé et mon téléphone portable pour faire du partage de connexion”, souligne l’épouse.

En plus d’être problématique pour le couple, la situation a entraîné quelques tensions avec le voisin. C’est en effet depuis que ce dernier a demandé à être raccordé que le problème est arrivé. “Tout a commencé il y a plusieurs mois, quand un client Orange a voulu se connecter au câble avant les fêtes de fin d’année. Il n’y avait plus de fibres disponibles et les intervenants ont pris ma fibre pour l’attribuer à ce client”, raconte Danièle.

Impactant les deux voisins qui appelaient tour à tour leur opérateur, le problème a fini par ne concerner que le couple. “Chacun venait, débranchait et rebranchait l’un et l’autre. Cela a duré quelque temps. Mais depuis le 10 mars, je suis sans réseau et mon opérateur ne peut me restituer ma fibre, car il paraît qu’il ne peut créer lui-même une nouvelle ligne”, relate Danièle. Et de pester : “De cet imbroglio insoutenable, la seule qui soit impactée, c’est moi, la consommatrice qui continue de payer son abonnement (NDLR : 39,99 euros)“.

Fort heureusement pour le couple, qui s’était tourné vers la médiatrice des télécoms pour faire bouger les lignes, le problème est en passe d’être solutionné. Orange et Free ont en effet assuré plancher sur le dossier.

Source : La Provence (version papier)