Clin d’oeil : Xavier Niel investit dans les “hôtels sur rails”

Après l’Orient Express et le Transsibérien, place aux Midnight Trains.

Elle va faire parler d’elle, mais tout dépend du prix, inconnu pour le moment. La start-up Midnight Trains ambitionne de proposer en 2024 en partance de Paris des voyages en Europe et de concurrencer les trains de nuit plutôt sommaires de la SNCF en desservant plus de dix villes sur le Vieux Continent. Financée notamment par Xavier Niel, le fondateur de Free, cette compagnie ferroviaire d’un nouveau genre veut se démarquer avec des rames transformées en “Hôtels sur rails” selon son fondateur.

“Pour une intimité totale, les chambres, toutes privatives, s’habitent en solo ou en duo, en famille ou entre amis. Literie moelleuse et films à la demande : découvrez une nouvelle façon de voyager en toute sécurité”, présente actuellement la startup sur son site internet. Au menu également, un service à table, des plats à emporter, un bar, “des produits de saison sourcés avec soin, cocktails maison, bières artisanales”, mais aussi un accompagnement, des services dédiés et une une expérience personnalisée via une application mobile.

Midnight Trains devrait proposer des prix similaires à ceux de la SNCF, indique RTL. Aucune information n’a été dévoilée sur les trains utilisés et le type de voitures, neuves ou restaurées. La startup pourrait en devenir entièrement propriétaire.

Source : RTL