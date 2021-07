Google veut se débarrasser des APK pour un nouveau format

La firme de Mountain View veut passer à l’Android App Bundle (AAB), pour des téléchargements d’applications plus rapides et sécurisés, mais les plateformes alternatives risquent d’en pâtir.

Moins d’ouverture des applications présentes sur le Play Store. Sur l’OS Android, il est possible de télécharger une application au format .apk, (Android Package) via d’autres canaux, comme des stores alternatifs.

Google a cependant l’intention de chambouler ce système, en utilisant un tout nouveau format. Pour l’utilisateur, le format Android App Bundle (AAB) est plein de promesses. Cependant, dans les faits, les conséquences pourraient embêter certains développeurs, remettant en cause le caractère open source d’Android.

Si les fichiers APK ont pour but de fournir aux développeurs l’ensemble des ressources dont ils ont besoin pour créer une app sur Android, l’OS a évolué et ces fichiers ont pris en volume pour des applications de plus en plus gourmandes en ressources. Avec l’ AAB, ce souci d’adaptabilité doit être corrigé. Ce format n’embarque pas toutes les ressources nécessaire, le téléchargement des applications serait ainsi plus rapide.

Cependant, ce nouveau format déplaît aux autres magasins d’applications. L’utilisation d’un format “propriétaire” a particulièrement agacé le patron d’Epic Games. Cependant, ce format existe bel et bien sous Apache License 2.0, soit une “une licence permissive dont les principales conditions exigent la préservation du droit d’auteur et des avis de licence. […] Les œuvres sous licence, les modifications et les œuvres plus importantes peuvent être distribuées sous différentes conditions et sans code source. ”

Ainsi, ce format ne devrait pas être réservé au Play Store mais pourrait ainsi être utilisé par les boutiques d’applications comme Aptoide ou consorts.

Source : Frandroid