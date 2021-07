Quels usages font les Français de leur smartphone et autres écrans : découvrez tout en une infographie publiée par l’ARCEP

Les chiffres clefs du numérique en France.

Le régulateur vient de publier son baromètre du numérique, qui permet en 1 minute de connaitre les usages des Français en 2020. Quelle est la part de Français possédant un smartphone ? Combien sont recyclés, revendus, gardés au fond d’un tiroir et pourquoi en change-t-on ? Comment évoluent les possessions d’ordinateurs, de tablettes, d’enceintes connectées ? Quelle est la progression de l’achat en ligne ? La réponse en une infographie.

L’enquête s’est déroulée auprès de 4 029 personnes, réparties en trois populations cibles distinctes (12 à 17 ans, 18 ans et plus, 18 ans et plus éloignés du numérique), avec des questionnaires adaptés et des quotas spécifiques, et grâce à deux types de recueil :

◼ 3 235 personnes de 18 ans et plus ont été interrogées online

◼ 472 personnes de 18 ans et plus éloignées du numérique (ne disposant pas, à leur domicile, d’une ligne de connexion fixe à internet) ont été interrogées par téléphone,

◼ 322 personnes âgées de 12 à 17 ans ont été interrogées online, après recueil de l’accord préalable de l’un des parents