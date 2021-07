Free annonce l’ouverture d’un nouveau Free Center à Paris demain

L’opérateur de Xavier Niel ouvrira demain une toute nouvelle boutique à Paris.

Après avoir fermé son flagship il y a quelques jours, Free revient en région parisienne et annonce ouvrir demain son 134e Free Center. Celui ci est situé en plein dans la capitale, au 18 avenue du général Leclerc dans le 14e arrondissement. Il s’agit du sixième Free Center ouvert dans la ville, qui va ainsi lui aussi profiter de la toute nouvelle évolution au sein du réseau de distribution de l’opérateur : la possibilité d’acheter directement son smartphone en boutique en achat comptant ou via la nouvelle offre Free Flex et de repartir tout de suite avec.

L’opérateur comptera ainsi 9 boutique en région parisienne. Les Franciliens peuvent ainsi se rendre au Free Center Bastille dans le 12e arrondissement, rue du Commerce (15e), rue des Ternes (17e), rue de Rennes (6e), Forum des Halles, Les 4 Temps La Défense, Boulogne bd Jean Jaurès, où à Levallois dans le centre commercial So Ouest.

Demain, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes à #Paris !

L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici➡️https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/oQ1zCIPAox — Free (@free) July 15, 2021

Récemment, l’opérateur a également ouvert des boutiques à Castres , Mâcon et Thionville. D’autres ouvertures sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges, Mulhouse, Alençon ou encore La Seyne-sur-Mer. Dans sa stratégie d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free prévoit de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et celui des 200 d’ici 2023.