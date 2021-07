Free vous explique tout ce qu’il faut savoir pour installer votre Freebox Pro

Pour les professionnels voulant s’assurer une bonne installation, Free Pro propose une liste de tutoriels vidéos sur les bases de l’installation de sa Freebox.

Que faire une fois que l’on a reçu son colis Freebox Pro ? Pour s’assurer de réussir votre installation, l’opérateur de Xavier Niel propose une série de vidéos sur sa chaîne YouTube dédiée.

La première étape est bien sûr l’installation et le branchement de votre Freebox. Pour cela il suffit de suivre les manipulations présentées dans la vidéo ci-dessous, idéalement dans l’ordre.



Mais contrairement à une installation de box grand public, la déposer sur un meuble ne conviendra pas à toutes les entreprises. Certaines voudront par exemple l’installer dans une baie informatique afin d’optimiser leur espace. Pour ces personnes, Free Pro précise même les deux manières d’installer son boîtier dans ce type de structure.

Et pour les professionnels ayant opté pour une baie aux standards particuliers, il est possible de commander un Rack 1U afin d’assurer une installation sans problème de votre box. Cependant, comment combiner la Freebox Pro et un tel rack ? Encore une fois la vidéo vous indique tout ce qu’il faut faire, y compris comment installer son boîtier ONU au sein de cet espace de rangement.

Enfin, dernière étape mais non des moindres pour profiter pleinement de votre Freebox Pro : s’y connecter en WiFi ! Puisque le Server propose l’affichage d’un QR code afin de s’y connecter automatiquement, Free Pro vous accompagne afin de retrouver ce dit code à flasher avec votre smartphone directement.