Free met à jour sa carte officielle de couverture 4G et 5G

Avec l’arrivée de son réseau 5G dans une nouvelle métropole française, l’opérateur actualise sa carte interactive.

Le réseau de Free couvre plus de 50% de la population en 5G et 98,5% en 4G. Mais êtes-vous couverts ? Pour le savoir, Free vient de mettre à jour sa carte officielle. Vous pouvez ainsi connaître la couverture 5G de Free à travers l’Hexagone et notamment à Lille, où l’opérateur de Xavier Niel a annoncé ce matin avoir déployé son réseau. Les données de cette carte sont mises à jour en comptant la couverture proposée le 15 juillet.

Ainsi, sur la métropole Lilloise, où 61% de la population sont couverts en 5G, on note une répartition de sites 3.5 GHz et 700 MHz, avec tout de même une prédominance pour cette dernière. Disposant plus grand réseau mobile 5G avec 9 574 sites actifs en France couvrant à la fois des territoires ruraux et les zones urbaines, l’opérateur continue son déploiement accéléré pour une couverture en France très importante. Plus spécifiquement, dans les Hauts-de-France, Free affirme être le premier opérateur en terme de nombre de sites.

Pour rappel, cette carte permet de connaître précisément la couverture 3G et 4G de l’opérateur mais aussi la disponibilité de la 5G près de chez vous. Avec notamment une distinction faite entre les deux fréquences utilisées pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3.5 GHz, bande “coeur” de la 5G permettant des débits plus élevés est indiquée en bleu et la 700 MHz qui elle vise à une meilleure couverture et une pénétration des murs plus importante, en vert foncé. La carte est interactive et permet d’afficher la technologie de votre choix. Vous pouvez également rechercher directement votre adresse grâce à une barre au dessus de la carte.