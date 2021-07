Free ouvre aujourd’hui sa 133e boutique et lance une nouvelle énigme

Et un de plus. Un nouveau Free Center ouvre ses portes ce 7 juillet à Castres.

Après Mâcon et Thionville, c’est au tour de la ville de Castres dans le département du Tarn d’accueillir dès aujourd’hui une nouvelle boutique de Free, sa 133e au total. Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de cette commune de plus de 40 000 habitants. Situé au sein du centre commercial Aushopping, rue Albert Calmettes, ce nouveau Free Center va aussi profiter de la toute nouvelle évolution au sein du réseau de distribution de l’opérateur : la possibilité d’acheter directement son smartphone en boutique en achat comptant ou via la nouvelle offre Free Flex et de repartir tout de suite avec.

D’autres ouvertures sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges, Mulhouse, Alençon ou encore La Seyne-sur-Mer. Dans sa stratégie d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free prévoit de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et celui des 200 d’ici 2023. Sur ce point, l’opérateur de Xavier Niel ne chôme pas et dévoile ce matin une nouvelle énigme afin de faire deviner sur quelle ville il a jeté son dévolu pour une prochaine inauguration.

Pour rappel, l’opérateur propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.