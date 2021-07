Freebox TV : lancement d’une nouvelle chaîne gratuite française

La déclinaison parisienne de la chaîne Museum débarque sur les Freebox.

Bonjour à Museum TV Paris. Annoncée début mai, la nouvelle chaîne culturelle gratuite dédiée à la capitale vit ses premières heures sur le canal 904 de Freebox TV. Au programme, des documentaires, magazines, débats, du direct et du divertissement. la ville de Paris est décortiquée sous toutes les coutures avec des thématiques diverses et variées comme le musée, cinéma, spectacle, photographie, architecture mieux vivre, sport, loisir, gastronomie, découverte, écoconception, innovation et de l’évasion.

Cette nouvelle chaîne remplace ViàGrandParis, placée en redressement judiciaire fin 2020 et racheté par Secom, un groupe français propriétaire de chaînes thématiques dont Museum TV, en associant avec Le Figaro.