La fin de l’ADSL en inquiète certains, trouver une bonne raison de quitter Free ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Transparence sur la fin du cuivre, mais des questions restent en suspens.

La fin de l’ADSL est prévue pour 2030 et les opérateurs apportent des précisions sur comment l’extinction du réseau cuivre va se dérouler pour les abonnés. “Votre ligne sera opérationnelle jusqu’à la fermeture technique du réseau cuivre qui interviendra progressivement à partir de 2023, pour être achevée en 2030”, indique la FFT. Mais on le sait, le raccordement en fibre optique peut occasionner des couacs, et que faire dans ce cas ? L’inquiétude reste donc chez certains abonnés ADSL, mais pas d’inquiétude, il y a le temps de le voir venir…

Orange condamné et la 5G toujours débattue

L’opérateur historique a “sciemment omis” d’afficher “des conditions satisfaisantes les restrictions d’usage apportées” à la commercialisation de ses forfaits 5G, a jugé le 27 juillet le tribunal judiciaire de Paris à la suite d’une assignation il y a 7 mois de l’association Consommation Logement Cadre de vie. Une condamnation qui fait ressurgir les accusations d’Orange et des concurrents envers Free concernant la “vraie” ou “fausse” 5G. Et il semble que ces éléments de langage, pourtant débunkés depuis, aient la vie dure.

Free Ligue 1 attendu sur d’autres supports, les Freenautes cherchent des astuces

Alors que le service 100% foot évolue, notamment en revoyant son interface et avec une future monétisation, les abonnés fans de ballon rond en attendent encore plus. Notamment une disponibilité sur d’autres supports que les Freebox et le mobile. Et certains cherchent même a l’installer par des moyens plus détournés.

La Ligue 1, votre nouvelle saga de l’été avec Canal+, beIN et la LFP en stars principales

Les procès s’enchaînent, et la justice oblige Canal+ à respecter son contrat et à diffuser la Ligue 1. Les recours continuent de chaque côté, notamment puisque Canal+ fait appel à cette décision, si bien que pour certains lecteurs moins fans de foot, cette affaire relève d’une véritable saga de l’été, voir de l’automne ! A quand le prochain épisode ?

Free Ligue 1 signe avec une équipe, une vague de désabonnement à craindre ?

Sacrilège ! Free Ligue 1 doit gagner en visibilité auprès des supporters persuadé que son application est très utile dans les stades. Pour ce faire, le média atypique de l’opérateur de Xavier Niel signe un nouveau partenariat avec un club de Ligue 1 et pas n’importe lequel, à savoir l’AS Saint-Etienne. Un accord gagnant-gagnant qui va permettre à Free de faire connaître son service auprès des supporters stéphanois. De son côté, le club profitera de contenus dédiés produits par Free Ligue 1. Mais bien sûr, cela ne fera pas que des heureux !

A voir si une vague de désabonnement sera observée pour ce trimestre, les fans de l’OL pourraient se soulever. Ou alors, Free devrait signer avec tous les clubs, pas de jaloux !