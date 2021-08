Freebox Delta : 8 nouveaux jeux PC offerts sur Prime Gaming, dont un opus de licence culte

Dans A Normal Lost Phone et Another Lost Phone, vous allez devoir menet l’enquête. Ces jeux prennent la forme d’une enquête narrative basés sur un téléphone retrouvé : pour progresser, reliez les informations trouvées dans les différents messages, photos et applications. Dans A Normal Lost Phone, vous tentez de découvrir ce qui est arrivé à Sam et dans “Another Lost Phone”, vous explorez la vie sociale d’une jeune femme dont vous venez de trouver le téléphone. Un concept assez innovant et qui vous demandera de mobiliser toute votre astuce pour découvrir le fin mot de l’histoire.



Essayez de survivre une fois lâché sur Planet Alpha

PLANET ALPHA est un monde extraterrestre magnifique aux nombreux mystères et dangers. Pour survivre, exploitez le pouvoir du jour et de la nuit tandis que d’impitoyables ennemis vous poursuivent. Un gameplay assez unique basé sur le contrôle du cycle solaire, le tout afin de mener à bien votre exploration de cette planète hostile. Le tout avec une direction artistique assez intéressante.

L’archéologie casse-cou vous attend avec Indiana Jones et le destin de l’Atlantide

L’homme au chapeau est de retour dans son aventure la plus palpitante ! 1939, veille de la Seconde Guerre mondiale. Les agents nazis s’apprêtent à mettre la main sur une arme plus terrible que la bombe atomique. Seul Indy peut les arrêter avant qu’ils ne libèrent le terrible secret qui a détruit l’Atlantide. Pour les fans de jeux plus rétro ou de l’aventurier culte, un jeu à découvrir.



Une aventure Kafkaïenne dans Metamorphosis

Un beau matin, vous découvrez que vous vous êtes transformé en tout petit insecte et que votre ami Joseph a été arrêté pour des raisons inconnues. Déterminé à le sauver et à comprendre la situation, vous partez à l’aventure dans un monde qui vous plonge dans un abîme de perplexité. Les logis d’autrefois sont devenus des parcours du combattant grouillant d’obstacles que vous devez surmonter pour vous frayer un chemin à travers les bas-fonds de la civilisation.



Secret Files : Tungunska vous plonge au début du XXe siècle pour enquêter

Le monde de Nina Kalenkow s’effondre quand elle apprend que son père scientifique a disparu. Elle décide de partir à sa recherche, qui la mènera jusqu’à la mystérieuse catastrophe de Tungunska sur laquelle son père enquêtait, aux côtés d’un collègue de son père. Que se passe-t-il en Sibérie ? A vous de le découvrir.

Comment récupérer les jeux

Auparavant, il était nécessaire de se rendre sur une page web dédiée pour récupérer les droits des jeux offerts par Prime Gaming, puis sur l’application Twitch pour les installer. Amazon a tout regroupé au sein d’une même application : Amazon Games.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il suffit ensuite de cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et disponible en option pour tous les abonnés Freebox, avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.