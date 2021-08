SFR lance ses offres pour fans de foot avec Amazon Prime inclus

Avec le coup d’envoi de la Ligue 1, SFR propose des bouquets sport à la carte.

Pour marquer des points auprès des fans de ballon rond, SFR propose un triplé. L’opérateur a lancé vendredi dernier trois offres dédiées aux fans de sport, avec Amazon Prime inclus.

Les clients SFR peuvent s’abonner via leur offre box et mobile à Amazon Prime et accéder en supplément au Pass Ligue 1, la nouvelle chaîne payante de Prime Video, disponible à 12,99€/mois, et profiter ainsi dès le 6 août de 8 matchs sur 10 à chaque journée de championnat, dont les 10 plus belles affiches, en exclusivité.

Au total, trois bouquets sont proposés. Vous pouvez ainsi souscrire à une offre à l’offre RMC Sport + Amazon Prime, pour 14€/mois la première année puis 24.99€/mois, avec un engagement de 12 mois. Les fans de ligue 1 pourront ainsi y ajouter le Pass Ligue 1 en supplément à 12.99€/mois.

Les abonnés SFR peuvent également opter pour le pack RMC Sport + beIN SPORTS + Amazon Prime à partir de 24€/mois la première année puis 39.98€/mois. Avec Le Pass Ligue 1 en supplément à 12,99€/mois sur Prime Video, ils profitent ainsi pour 36,99€/mois la première année d’une offre encore plus complète avec notamment 100% de l’UEFA Champions League.

Enfin, vous pouvez aussi opter pour l’offre beIN Sports + Amazon Prime pour 19€/mois la première année, au lieu de 20.98€/mois, sans engagement.