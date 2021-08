Oqee by Free : l’application s’améliore sur Apple TV, iPhone et iPad

Après Android, les versions iOS et tvOS de l’application Oqee bénéficie d’améliorations et de corrections.

Dans une nouvelle mise à jour estampillée 1.1.4, les développeurs apportent quelques modifications à la récente application permettant de bénéficier de l’interface TV de la Freebox Pop sur iOS et tvOS.

Cet update est déployée sur tous les appareils tournant sous iOS 11 et tvOS 13 ou versions supérieures. Au programme, l’intégration du mode paysage sur iPad, attendu par les utilisateurs de tablettes Apple depuis le lancement de l’application pour regarder leur programme en plein écran. Côté esthétique, le design dans un résultat de recherche sur iPad a également été corrigé.

Des correctifs sont également de la partie, il est désormais possible de dire “Dis Siry, regarder * nom de la chaîne*”. Le bug empêchant de changer de code d’achat a également été corrigé, ainsi que l’apparition du bouton Lire apparaissait lors d’un enregistrement même si ce dernier n’était pas terminé. Côté lecture de contenu toujours, le player indiquera rapidement lorsqu’il y a une erreur irréversible, cela évitera d’avoir un long état de chargement en cas d’erreur. Fini d’attendre devant un écran noir.

A noter également pour les détenteurs d’iPhone 8 et SE, une correction de design suite à un bug coupant un écran sans enregistrement dans l’onglet “enregistrement”. Sur tvOS, un problème de player a également été corrigé concernant le déplacement rapide dans la barre de progression alors que le player n’est pas chargé. Pour rappel, l’application TV OQEE by Free donne accès à plus de 550 chaînes TV en direct, dont 220 incluses, et à de nombreux replays. Elle propose en outre des fonctions avancées telles que la gestion des profils, le contrôle du direct, le start-over et enregistrement dans le Cloud.