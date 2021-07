Free lance officiellement son application Oqee sur mobile, Freebox TV débarque dans vos poches mais aussi sur l’Apple TV

Dans les starting-blocks depuis plusieurs semaines, l’application Oqee by Free débarque ce matin sur iPhone et Apple TV.

Une nouvelle expérience TV directement dans votre smartphone. Les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent dès aujourd’hui profiter de l’interface maison de leur box depuis leur iPhone, iPad et l’Apple TV. L’opérateur de Xavier Niel vient de rendre disponible sur l’App Store sa nouvelle application TV Oqee by Free. A l’heure où nous écrivons ces lignes, pas de traces d’une version Android sur le Play Store, son lancement semble malgré tout imminent.

De quoi profiter de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et des Replay mais aussi des fonctions avancées comme le contrôle du direct, le start-over et l’enregistrement dans le cloud. Il est également possible de créer directement ses profils pour chaque membre de la famille et de profiter de la recommandation de programmes.

Après une incursion sur les Smart TV de Samsung, c’est la deuxième fois qu’Oqee débarque sur de nouveaux supports. Reste à savoir si Free souhaite à l’avenir rendre accessible cette application aux autres abonnés Freebox mais aussi mobiles. Univers Freebox vous proposera un test dans la journée.