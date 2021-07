Un nouveau service de replay débarque sur les Freebox

Les abonnés Freebox disposant du pack Musulman peuvent désormais profiter d’un service de replay dédié, MyQibla.

Après le pack Arabia et son replay MyArabia lancé en avril dernier , c’est au tour du pack Musulman de se doter d’un service de rattrape sur les Freebox. Baptisé MyQibla, celui-ci permet d’accéder à différents contenus, le tout réparti dans plusieurs rubriques comme “Religion”, “Versets du Coran” et “Pour elle”. Ce replay est accessible sur toutes les Freebox pour les souscripteurs au pack Musulman à 3,99€/mois comprenant 8 chaînes et Musulman Max (12 canaux) à 4,99€/mois.